Спасла удача: мужчине заминировали ворота

В Днепропетровской злоумышленники заминировали ворота 50-летнего мужчины. Фото - facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

На Днепропетровщине злоумышленники заминировали ворота в дворе 50-летнего мужчины.

От смерти его спасла случайность, сообщил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

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"Пожалуй, только удача дала возможность вчера остаться живым владельцу частного дома в одном из городов Днепропетровской области. Преступники, рассчитывая что он будет возвращаться к дому, профессионально заминировали калитку ворот. По установлению личности "специалиста-минера" вторые сутки активно работают подразделения криминальной полиции ГУ Днепропетровщины", - написал он.

Преступник обязательно будет задержан, добавил Аброськин.

В одном из сел Килийского района Одесской области мужчина обнаружил на воротах своего дома боевую гранату. Гранату привязали за чеку к калитке. Если бы ее открыли, произошел бы взрыв.