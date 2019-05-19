В Одессе "заминировали" десять отелей

"Заминировали" отели в Одессе. Фото: ТСН

Работники полиции проверяют информацию о "заминировании" десяти объектов в Одессе.

В полицию поступило сообщение о том, что десять отелей города заминированы, сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, кинологи, взрывотехники и работники ДСНС.

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17 мая аноним сообщил о "заминировании" поезда сообщением Киев-Измаил на Центральном вокзале столицы.