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пятница, 21 мая 2021 18:08

Таксист исчез вместе с авто

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На Ровенщине полиция и родные разыскивают 56-летнего Михаила Ромашука.

Автор: t.me/NPU_Rivne
  На Ровенщине разыскивают 56-летнего Михаила Ромашука
На Ровенщине разыскивают 56-летнего Михаила Ромашука

Он работает таксистом. 17 мая выехал из дома на своем автомобиле Dacia Sandero красного цвета и до сих пор не вернулся. На связь не выходит, а телефон - выключен. Об этом рассказала Екатерина Загурская с отдела коммуникации областной полиции.

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На вид пропавшему 55-60 лет, рост примерно 170-175 см, среднего телосложения.

Автор: t.me/NPU_Rivne
  Мужчина работает таксистом. Исчез вместе с авто 17 мая
Мужчина работает таксистом. Исчез вместе с авто 17 мая

Если кто-то располагает информацией, которая поможет в поисках Михаила Ромашука, просят сообщить по телефону 068-067-55-68 или 102.

На Ровенщине продолжаются поиски 83-летней Анны Васейко из села Певжа. Она не вернулась домой в Пасхальную ночь. Последний раз женщину видели односельчане 2 мая, около 3:30 - она ​​шла из храма с корзиной после праздничного богослужения. Однако дома так и не появилась.

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Дата
21
мая

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