Табун тараканов и нечистоты из окон: киевлянка превратила жизнь соседей в ад

Так выглядит квартира киевлянки Юлии. Женщина пол года назад начала вести себя агрессивно и сносить мусор в дом. Фото: скриншот с видео

В Дарницком районе Киева жительница одной из многоэтажек терроризирует соседей. Женщина собирает в квартире мусор, тем самым размножая тараканов, и выливает из окон нечистоты.

Зовут ее Юлия. Живет на третьем этаже. Всегда была тихой и одинокой. Агрессию за ней соседи стали замечать пол года назад, пишет ТСН.

"Летом начался невыносимый запах и полезли тараканы", - говорит Александр, бывший сосед женщины. Ситуацию он называет соседским террором и утверждает, что из-за этого пришлось переехать.

С журналистами агрессивная соседка говорить не хочет. Но на голову оператору бросает тараканов. В самой квартире пакетами с мусором забаррикадированные двери, ободранные стены и плесень.

Соседи были чуть ли не во всех государственных службах: ЖЭК, Киевгаз, полиция, городские и районные советы, писали даже единичные письма к депутатам. Но проблему игнорируют.

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Проблема заключается в отсутствии законодательного механизма. Зайти в такую квартиру можно только тогда, когда поведение соседа угрожает жизни других. Правоохранители говорят, что для реагирования требуют судебного решения.

"Нам необходимо обращаться в суд, чтобы суд определял врачебную комиссию. Тогда, по результатам комиссии, определять, какие расстройства, является ли она дееспособной", - пояснил руководитель участковых Дарницкого управления полиции Киева Максим Сокол.

Когда Юлия находится на улице, соседи вызывают полицейских. Те вызывают медиков. Женщину доставляют в психиатрическую больницу на три дня для обследования. Ее дальнейшая судьба зависит от заключения врачей.

В Киеве мужчина 20 лет сносил мусор в 2-комнатною квартиру, заставив ее до самого потолка. Нес сломанною технику, ободранною мебель, макулатуру, детские рюкзаки и зонты.