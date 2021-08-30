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понедельник, 30 августа 2021 11:04

Гигантский кит из мусора "приплывет" на ВДНХ

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Гигантский кит из мусора &quot;приплывет&quot; на ВДНХ
Кит из переработанного пластика "приплывет" на ВДНХ. Фото: пресс-служба ВДНХ

Скульптура из переработанного пластика в форме кита появится на территории столичного ВДНХ.

В понедельник, 30 августа, началась ее установка за павильоном №9, сообщила пресс-служба Экспоцентра в Facebook.

"Монтажные работы продлятся до 10 сентября. На этот период в зоне размещения арт-объекта будет установлен забор, который демонтируют после завершения работ. Просим отнестись к этому с пониманием", - говорится в сообщении.

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Медиа-скульптура "Киевский Кит" станет крупнейшей скульптурой в Украине, созданной из переработанного пластика и первой интерактивной скульптурой, которая будет изображать окружающие экологическое состояние города. Автор арт-объекта - Валерий Коршунов.

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