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четверг, 11 февраля 2021 19:15

Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры

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Мужчина 20 лет сносил мусор в квартиру - шокирующие кадры
Мужчина в течение 20 лет превращал столичную квартиру в помойку. Фото: скриншот с видео

В Киеве мужчина 20 лет сносил мусор в 2-комнатною квартиру, заставив ее до самого потолка. Нес сломанною технику, ободранною мебель, макулатуру, детские рюкзаки и зонты.

В полицию и коммунальные службы обратилась мать мужчины, которая проживает с ним, пишет "Сегодня".

"Она является владелицей и сообщила о том, что ее сын, по имени Евгений, постоянно стягивает мусор в квартиру. Мать против, чтобы сын собирал мусор", - рассказал Роман Каркавин, участковый офицер Голосеевского управления полиции.

Соседи давно жалуются на антисанитарию, тараканов и крыс. Запах из квартиры, утверждают они, невыносим.

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Чтобы расчистить квартиру от хлама, Евгения забрали в полицию. Он отрицал, что в помещении мусор и препятствовал работе коммунальщиков.

На свалку вывезли трактором 1 прицеп мусора. Работы как минимум еще на 3 дня.

В центре столицы установят медиа-скульптуру из мусора высотой 12 м. Ее название - "Киевский Кит". Объект станет крупнейшей скульптурой в Украине из переработанного пластика.

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