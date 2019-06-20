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четверг, 20 июня 2019 12:38

Свалка горит пятые сутки

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Автор: Фото: https://novograd.city/
  На Житомирщине горит полигон твердых бытовых отходов.
На Житомирщине горит полигон твердых бытовых отходов.

В Житомирской области спасатели пятые сутки ликвидируют пожар на свалке в урочище Ржаткивка под Новоград-Волынским. Возгорание обнаружили 16 июня.

Чтобы локализовать возгорание мусора задействовали все служб Новоград-Волынского, об этом сообщает УНИАН.

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"Пожарные постоянно заливают тления. Однако полностью потушить не удается из-за того, что процессы происходят внутри", - рассказали в пресс-службе управления ДСНС в Житомирской области.

Это не первый случай пожара на указанной свалке. Ранее полностью потушить тление мусора внутри помогали погодные условия - дожди и дожди. Местные жители в соцсетях жалуются на дым в разных микрорайонах города, ухудшение самочувствия и головную боль.

На территории Грибовицкой свалки в селе Збиранка Жовковского района Львовской области загорелись 2 тыс. кв. м. мусора. Для ликвидации пожара привлекали 17 спецавтомобилей, 65 спасателей, также 12 единиц техники и 23 специалистов от предприятий Львова.

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