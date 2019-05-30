Глыба мусора забрала жизни 4 человек

Автор: фото из открытых источников При исполнении служебных обязанностей погибли три спасателей - Андрей Вненкевич, Юрий Рудый и Богдан Юнко, и эколог Александр Бутин. Полусиротами осталось 5 детей

3 года назад, 29 мая 2016-го в 5:07 на территории Грибовицкой свалки в селе Збиранка Жовковского района Львовской области возник пожар на площади 2 тыс. кв. м.

Для ее ликвидации привлекали 17 спецавтомобилей, 65 спасателей, также 12 единиц техники и 23 специалистов от предприятий Львова.

На следующий день в 07:40 объявили о ликвидации пожара.

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Но в 15:20 во время уборки оборудования на свалке произошел сдвиг мусора с высоты около 90 м. Общая площадь зоны обвала достигала 30 тыс. кв. м, а объем - около 100 тыс. куб. м. Под завалами оказалось 3 спасателей и эколог.

Тело первого спасателя - майора службы гражданской защиты 28-летнего Юрия Рудого обнаружили в 15:36 30 мая, второго - капитана службы гражданской защиты 32-летнего Андрея Винкевича - в 19:05, а в 21:15 обнаружили тело пожарного - старшего сержанта службы гражданской защиты 27-летнего Богдана Юнка.

Тело эколога ЛКП "Збиранка" 61-летнего Александра Бутина не нашли до сих пор.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил спасателей орденами "За мужество" III степени.

В сентябре 2016-го городской совет Львова выделил семьям погибших 2-комнатные квартиры.

В ноябре 2016-го прокуратура Львовской области после соответствующего постановления суда обязала исполнительный комитет Львовского горсовета прекратить деятельность Грибовицкой свалки.

После трагедии правоохранители возбудили уголовное дело на должностных лиц Львовского коммунального предприятия "Збиранка" - директора Богдана Горбаля, его заместителя Бориса Плашенко и начальника полигона Александра Куприча. Их подозревают в ненадлежащем использовании свалки. За служебную халатность открыли дело и против экс-начальника городского управления ЖКХ Юрия Гольца. В январе 2017 года Львовский апелляционный административный суд признал противоправной деятельность мэра Львова Андрея Садового, ибо он вовремя не закрыл переполненый полигон. До сих пор никого не наказали.

Львовская художница Ольга Мрувка сфотографировала обнаженных девушек на Грибовицкой свалке. Цель фотосессии - привлечь внимание чиновников к экологической проблеме. Съемка происходила еще в октябре 2011-го. И появилась после того, как жители села Грибовичи в очередной раз перекрыли дорогу, требуя закрыть свалку.