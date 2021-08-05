Супругов разделили и пытали. Мужчина не выжил: пятеро напали на дом фермера

На Днепропетровщине пятеро в балаклавах ворвались в дом фермера. Мужчину задушили. Его жена чудом уцелела. Фото: tsn.ua

В Болтышовке на Днепропетровщине пятеро в балаклавах пробрались ночью в дом местного фермера.

Супругов разделили: 67-летнего фермера пытали в одной комнате, жену душили веревкой для белья в другой. Требовали отдать деньги. Мужчина погиб. Женщине удалось выжить. Когда она добралась до комнаты мужчины, тот не двигался. Женщина позвонила сыну, тот примчался через несколько минут, но помочь отцу не смог, сообщает ТСН.

Налетчики украли все семейные накопления - чуть более миллиона гривен.

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Погибшего Владимира в Болтишовке знают все: он развивал ферму более 20 лет и чем мог помогал селу и соседям. На более чем 120 га хозяйства мужчина выращивал зерновые и подсолнечник. И накануне как раз продал очередную партию урожая.

Преступники были подготовлены, уверена жена. Один из них знал даже то, что женщина недавно перенесла инсульт.

Правоохранители открыли уголовное производство. Злоумышленников ищут. Чтобы обезопасить мать от повторного нападения, сын убитого фермера установит на участке камеры и датчики движения.

В селе Украинка Белогорского района Хмельницкой области группа преступников напала на семью фермера. Злоумышленники связали 64-летнего хозяина дома, его 62-летнюю жену и 41-летнего сына. Пытали раскаленным утюгом, кипятком и молотком. Требовали деньги. Получив желаемое, они скрылись.