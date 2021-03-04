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четверг, 04 марта 2021 14:39

Супруги погибли по дороге от дочери
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Под Полтавой столкнулись Opel Vivaro и ВАЗ 2107. Водитель и пассажирка последнего погибли
Фото: pl.npu.gov.ua
Под Полтавой столкнулись Opel Vivaro и ВАЗ 2107. Водитель и пассажирка последнего погибли
Под Полтавой столкнулись Opel Vivaro и ВАЗ 2107. Водитель и пассажирка последнего погибли

4 марта около 8:00 на трассе возле села Петровка под Полтавой столкнулись Opel Vivaro и ВАЗ 2107.

66-летний водитель и 65-летняя пассажирка последнего погибли на месте. Еще 2 человека оказались в больнице. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Opel Vivaro управлял 30-летний житель Полтавы. В ВАЗ 2107 ехали жители Опишнянской общины. Водитель микроавтобуса и его 19-летняя пассажирка в больнице", - рассказали в полиции.

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Известно, что в легковом автомобиле находились супруги. Муж и жена возвращались из Полтавы, где гостили у дочери, по информации kolo.news.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

На трассе Киев-Чоп в Ровенской области столкнулись Hundai Elantra и Peugeot Partner. Последний от удара перевернулся. Пассажир легковушки погиб, еще 3 мужчины травмированы. Предварительно, в одном из авто были жители Сум, которые направлялись на заработки.

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Дата
04
марта

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