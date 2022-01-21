Судили за убийство в России: СБУ вычислила псевдоминера

 
Ексклюзивы
1/5
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
В Украине действует антисоциальный режим. Демократия является условной
Просмотров: 414
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
"Ух, это же конь! А вблизи показалось, что черный квадрат": о чем говорили на выставке самого дорогого художника Украины Криволапа
Просмотров: 1413
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
"Вашингтону - оккупация Харькова, нам - шашлыки и новогоднее обращение" - заявления Зеленского откликнулись в сетях
1 Просмотров: 1071
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
"Запад готов нанести удар по российской агентуре в Украине" – политолог
1 Просмотров: 1458
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
"Может разорвать полдома": 16-этажку в Киеве отапливают дровами – как там живут люди
1 Просмотров: 7335
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко
Просмотров: 2025
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
Обращение Зеленского сравнили с "Не смотрите вверх" и сеансом Чумака
1 Просмотров: 1890
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Сделали насос из авиационного прибора и вышли в эфир на "сепарском" ТВ: киборги рассказали неизвестные истории обороны ДАПУ
Просмотров: 1557
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
"Спор на фоне угрозы России": как дело против Порошенко оценивают избиратели
Просмотров: 549
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Зеленский уже стал чемпионом по нарушениям Конституции - Роман Чайка
Просмотров: 684
Фото
Все фото
10
5
4
4
3
В Украине заказывают &quot;минирование&quot; через подконтрольные ФСБ России чаты - СБУ
В Украине заказывают "минирование" через подконтрольные ФСБ России чаты - СБУ
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Масштабная авария с пострадавшими: в Чехии столкнулись 40 автомобилей
Похищали людей и требовали деньги: банда действующих пограничников терроризировала Одессу
Похищали людей и требовали деньги: банда действующих пограничников терроризировала Одессу
СБУ разоблачила &quot;казаков&quot;, воевавших под Луганском и Дебальцево
СБУ разоблачила "казаков", воевавших под Луганском и Дебальцево
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Видео
Все видео
Заминировали офис президента
Заминировали офис президента
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
Похитили, пытали и закатали в бетон: нашли тело пропавшего 11-летнего мальчика
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
На крымской трассе пылает БТР оккупантов: видео пожара
Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве
Сын бывшего топ-чиновника Минобразования избил прохожего в Киеве
Интервью
1/5
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 0
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 4617
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1926
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 5049
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 954
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
21 января 2022
Просмотров: 54
Стереотипи не зникли
У сучасному суспільстві стереотипи за якимись незбагненними критеріями вважаються ледь не смертним гріхом. Носії стереотипів зазнають стигматизації й ...
пятница, 21 января 2022 17:58

Судили за убийство в России: СБУ вычислила псевдоминера

  Комментировать

В Мелитополе Запорожской области вычислили и задержали злоумышленника, совершившего серию "минирований" в городе.

Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Злоумышленник по мобильному телефону сообщил на горячую линию полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции. По результатам обследования помещений и близлежащих территорий взрывчатые вещества обнаружены не были", - сказано в сообщении.

Автор: ssu.gov.ua
  В Мелитополе задержали псевдоминера. Это – ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ
В Мелитополе задержали псевдоминера. Это – ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине заказывают "минирование" через подконтрольные ФСБ России чаты - СБУ

В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность "анонимного террориста".

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории области.

В Украине с начала 2022 года активизировались псевдоминеры. Они анонимно сообщают о минировании государственных учреждений и ТРЦ. Сама же волна "минировваний" не прекращается давно.

Только за сутки 12 января в Национальную полицию поступило девять ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. Правоохранители проверяли всю информацию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
"Российский шпион" угрожает взорвать школы и требует выкуп
"Российский шпион" угрожает взорвать школы и требует выкуп Просмотров: 4680
Школы перевели на дистанционку из-за "минирования"
Школы перевели на дистанционку из-за "минирования" Просмотров: 180
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс
Неизвестный требует 300 тыс. грн откупных: в трех городах снова сорван учебный процесс Просмотров: 405
"Я убью вас и ваших родных" - в трех областных центрах сорвали учебу в школах
"Я убью вас и ваших родных" - в трех областных центрах сорвали учебу в школах Просмотров: 1188
Сейчас вы читаете новость «Судили за убийство в России: СБУ вычислила псевдоминера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Впервые казнили короля: толпа радостно кричала

Самое читаемое
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
Российские войска стоят в 40 км от границы Украины - расследователи
6
 Просмотров: 11898
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
7
 3 Просмотров: 11403
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель
Торопилась на съемку: в ДТП погибла 15-летняя студентка-модель Просмотров: 10962
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
Похитили и убили женщину: палачи 11-летнего мальчика признались в еще одном преступлении
3
 Просмотров: 8910
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото &quot;дворца Путина&quot;
Помпезнее, чем на видео: в сеть слили новые фото "дворца Путина"
12
 Просмотров: 8037
Происшествия
Депутат за $50 тыс. продавал должность директора школы и загремел за решетку
Депутат за $50 тыс. продавал должность директора школы и загремел за решетку Просмотров: 450
В Украине заказывают "минирование" через подконтрольные ФСБ России чаты - СБУ
В Украине заказывают "минирование" через подконтрольные ФСБ России чаты - СБУ
10
 Просмотров: 432
Блинкен: Если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением
Блинкен: Если хоть один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением Просмотров: 738
Арестованного по требованию России украинского режиссера выпустили из тюрьмы
Арестованного по требованию России украинского режиссера выпустили из тюрьмы Просмотров: 720
25-летний лейтенант закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты
25-летний лейтенант закрыл собой подчиненного от взрыва гранаты Просмотров: 991
Больше всего комментируют
13
"Зеленский сошел с ума?" – мир жестко выступил против политического преследования Порошенко
8
"Надо выдохнуть" - Зеленский срочно обратился к украинцам
3
Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании
2
Суд подтвердил законность и обоснованность подозрения Порошенко - Венедиктова
2
Киевсовет призвал президента, ВР и генпрокурора прекратить политические преследования: "Не раскалывайте общество!"
Голосов: 81
Голосование Готовите ли "тревожный чемодан" в случае возможного нападения России на Украину?
  • Да, уже собрали нужные вещи
  • Соберу, когда угроза будет более очевидной
  • Нет, это нагнетание паники
  • Мне безразлично
Просмотреть