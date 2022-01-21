Судили за убийство в России: СБУ вычислила псевдоминера

В Мелитополе Запорожской области вычислили и задержали злоумышленника, совершившего серию "минирований" в городе.

Им оказался местный житель, ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ, сообщили в Службе безопасности Украины.

"Злоумышленник по мобильному телефону сообщил на горячую линию полиции, что установил "взрывные устройства" по всему Мелитополю, но первым он якобы заминировал именно районный отдел полиции. По результатам обследования помещений и близлежащих территорий взрывчатые вещества обнаружены не были", - сказано в сообщении.

Автор: ssu.gov.ua В Мелитополе задержали псевдоминера. Это – ранее судимый за совершение тяжких преступлений в Украине, а также за убийство на территории РФ

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В течение нескольких часов сотрудники СБУ и Национальной полиции установили личность "анонимного террориста".

Следователи открыли уголовное производство. Решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения.

Проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории области.

В Украине с начала 2022 года активизировались псевдоминеры. Они анонимно сообщают о минировании государственных учреждений и ТРЦ. Сама же волна "минировваний" не прекращается давно. Только за сутки 12 января в Национальную полицию поступило девять ложных сообщений о минировании 600 объектов в разных городах Украины. Правоохранители проверяли всю информацию.