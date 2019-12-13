Суд отпустил экс-нардепа Кайду

Суд отпустил Кайду. Фото: Facebook.

Печерский районный суд Киева отпустил на поруки бывшего народного депутата 7 созыва Алексея Кайду. Его задержали по делу о драке в помещении комитетов Верховной Рады.

"Алексей Кайда - личное поручительство нардепов (решение Печерского суда)", - написал лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок на Facebook.

11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между нардепом от "слуги народа" Богданцом и членами Всеукраинского объединения "Свобода". Вероятно, конфликт возник из-за рассмотрения поправок к закону о рынке сельхозземель. "Свободовцы" намеревались добиться снятия с рассмотрения законопроекта.

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В фракции "Слуга народа" инцидент называют нападением на парламентария.Расценивают как провокацию, передает "Интерфакс".

Богданца госпитализировали после драки во время заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам агрополитики. Полиция открыла уголовное производство по факту столкновения в помещении комитетов Верховной Рады.