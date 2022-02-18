Суд отказался конфисковать элитную квартиру у нардепа от "Батькивщины"

Апелляция ВАКС не захотела конфисковать квартиру нардепа Волынца. Фото: УНИАН

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отказалась конфисковать в доход государства квартиру народного депутата от фракции "Батькивщина" Михаила Волынца, который не указал в декларации источник происхождения 3 млн грн на ее покупку.

Такое решение приняла коллегия судей АП ВАКС, пишет Telegram NABU Daily by Олег Новиков.

Решение приняла коллегия судей в составе председателя Даниилы Черненькой, Инны Калугиной и Николая Глотова. Последний высказал особое мнение, которое обнародуют позже.

"Апелляционную жалобу прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры оставить без удовлетворения. А решение Высшего антикоррупционного суда от 21 октября 2021 года об отказе в удовлетворении иска к Михаилу Волынцу о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства - без изменений", - объявила Черненькая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардеп-"слуга" Кузьминых снова не явился в суд: будут доставлять принудительно

Специальный антикоррупционный комитет подал иск о гражданской конфискации актива Волынца в мае прошлого года. Прокуроры при содействии ДБР и СМИ пришли к выводу, что нардеп в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве без сведений о том, откуда у него появилось около 3 млн грн. Именно такой суммы ему не хватало для покупки, учитывая размер законных доходов депутата. Это второе дело о гражданской конфискации, которое попало на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда. 13 августа эта же коллегия конфисковала у депутата из ОПЗЖ Ильи Кивы 1,25 млн грн, которые он якобы получил от сдачи в аренду жомовой ямы на Полтавщине. Акт передачи-возврата имущества в аренду Кива подписывал, когда был за границей.