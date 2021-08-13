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пятница, 13 августа 2021 15:33

1,2 млн от жомовой ямы Кивы конфисковали в доход государства

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1,2 млн от жомовой ямы Кивы конфисковали в доход государства
Журналисты Bihus.info установили, что Кива сдавал в аренду жомовую яму фиктивной фирме. Фото: скриншот с видео

Доход в почти 1,2 млн грн нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы от жомовой ямы конфисковали в пользу государства. Такое решение 13 августа приняла коллегия судей Высшего антикоррупционного суда, сообщил Специальная антикоррупционная прокуратура.

Это первое решение по процедуре гражданской конфискации, которую ввели в 2019 году.

Прокурор САП подал иск о конфискации 1,2 млн грн дохода нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. Нардеп, несмотря на то, что он не является владельцем жомовой ямы и не имел правомочия по владению, пользованию и распоряжению, передал имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности, сообщили в САП.

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Также установили, что акт передачи-возврата имущества в аренду Кива подписывал, когда был за границей.

След фирмы, которая заплатила народному депутату от ОПЗЖ Ильи Киве 1,2 млн грн за сдачу в аренду жомовой ямы в Полтавской области, ведет к оккупированным территориям, сообщили журналисты BIHUS.info.

Нардеп Илья Кива обматерил журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, который спросил его об отмывании денег через конвертационные центры. Это произошло в кулуарах Верховной Рады.

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Дата
13
августа

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