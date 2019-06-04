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вторник, 04 июня 2019 17:08

Стала известна судьба мужчины, который изнасиловал, убил и возил тело женщины в такси

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Стала известна судьба мужчины, который изнасиловал, убил и возил тело женщины в такси
Мужчину который изнасиловал и убил женщину экстрадировали в Польшу. Фото: Facebook.

Полгода длился экстрадиционний процесс в отношении гражданина Грузии, которого польские правоохранители подозревают в изнасиловании и убийстве девушки.

После убийства девушки в Польше подозреваемый завернул тело в мешки из фольги, упаковал в туристическую сумку и на такси вывез на окраину парка города Лодзь, пишет пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в Facebook.

Дело получило широкую огласку в Польше. Поэтому мужчина попытался скрыться на территории Украины.

"Попытка оказалась неудачной. Именно сейчас самолет с подозреваемым на борту направляется в Польшу. За ним, кстати, Польша прислала военный самолет", - отметила Сарган.

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За последние 5 лет в Украине практически вдвое уменьшилось количество случаев изнасилования. Об этом свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры.

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Дата
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