Собрали подробные данные о самолете, который разбился под Тегераном

Данные о разбитом самолете собрала американская компания. Фото: www.dw.com

Информацию о состоянии самолета украинской компании МАУ, который потерпел катастрофу в Тегеране, собрала американская компания Aireon.

Данные передали власти, которая проводит расследование, сообщает DW.

Компания специализируется на глобальной системе слежения и наблюдения за самолетами. Для этого использует космические спутники и собирает как можно точную информацию, чем обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

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В 2019 году Aireon предоставила уточненные данные о положении Boeing 737 Max, который разбился в Эфиопии. Это позволило найти параллели с авиакатастрофой в 2018 году такого же самолета в Индонезии, благодаря чему удалось быстрее понять причины аварий.

Причину падения украинского самолета в Иране из-за атаки проверит группа расследователей Bellingcat.Специалисты собираются изучить характер фото с обломками ракеты, которые появились в интернете после катастрофы.