Катастрофа украинского Boeing 737: Bellingcat возьмется за расследование

Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит различные версии, в том числе версию о возможной атаке на самолет с ЗРК "Тор". Фото: glavcom.ua

Причину падения украинского самолета в Иране из-за атаки проверит группа расследователей Bellingcat.

Специалисты собираются изучить характер фото с обломками ракеты, которые появились в интернете после катастрофы, об этом на странице в Twitter заявил основатель Bellingcat Элиот Хаггинс.

"Пока не подтверждено место размещения этого обломка, что невозможно установить на фотографиях, отношусь к нему осторожно", - написал он.

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По его словам, есть другие примеры, когда подобные обломки были задокументированы в других конфликтах, таким образом "нет возможности убедиться, что это в Иране", - указано в сообщении.

Хиггинс пообещал, что Bellingcat проверит различные версии, в том числе версию о возможной атаке на самолет с ЗРК "Тор".

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, на борту которого были 180 человек, упал вблизи международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране.Версию возгорания двигателя сразу после катастрофы сообщило посольство Украины в Иране. В диппредставительстве исключили версию теракта или сбивания ракетой.Позже в посольстве убрали эту информацию и заявили: "Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии с решением комиссии не носят официального характера".