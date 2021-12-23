Смертельный пожар в элитном отеле: арендатору избрали меру пресечения

Арендатора сгоревшего гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй" под Винницей Жанну Орачевскую отправили под круглосуточный домашний арест. Фото: vinbazar.com

Арендатору гостинично-ресторанного комплекса "Баттерфляй" под Винницей, где во время пожара погибла 21-летняя работница и двое травмировались, избрали меру пресечения.

46-летнюю Жанну Орачевскую отправили под круглосуточный домашний арест до 23 февраля. Такое решение сегодня, 23 декабря, вынес Винницкий городской суд.

Женщину обвиняют в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, за что ей грозит восемь лет тюрьмы. Адвокат подозреваемой ходатайствовал о ночном аресте.

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В суде подозреваемая рассказала, что материально помогает двум травмировавшимся при пожаре работникам.

"Я держу на контроле информацию о том, в каком состоянии находятся пострадавшие. Муж обеспечивает их лекарствами. И пытается часто контактировать с их семьями, предоставить максимально материальную помощь на сохранение их жизней", - сказала Орачевская.

Добавила, что работники были трудоустроены официально. Погибшая проживала в отеле, выполняла нетрудные хозяйственные работы. Контакты с ее родными установить не удается. Потому расходы на ее похороны возьмет семья Орачевской.

А пострадавшие - стажеры: 19-летняя училась мастерству официантки, а мужчина - сантехника. В отеле их не должно быть, по словам Орачевской.

Также в заведении отменили все запланированные корпоративы. В ближайшее время всем, кто бронировал места для отдыха, вернут деньги.

Комплекс отдыха "Баттерфляй" расположен в селе Селище Винницкого района. Вспыхнуло здесь 22 декабря в 2:55 на шестом этаже, где находился персонал. Огонь быстро распространился на площадь в 900 м кв. В 5:09 пожар удалось локализовать, в 5:26 - ликвидировать. Вероятной причиной пожара стало замыкание электропроводки. Чтобы спастись от огня, трое работников выпрыгнули из окон. 21-летняя женщина погибла. Она переселенка из Крыма. Еще два работника пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии в больнице. Врачи от прогнозов воздерживаются.