Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя

О новых преступлениях подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельную аварию в Харькове, заявила группа адвокатов пострадавших.
Парень замешан в угоне авто, говорится на странице юридической компании Миллер в Facebook.
"Нами установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами. Наши адвокаты на адрес Харьковской областной прокуратуры направили заявление о преступлении", - говорится в сообщении.
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Сейчас известны результаты трех экспертиз по делу о смертельном ДТП.
1. Психиатрическая экспертиза, подтвердившая вменяемость Харьковского.
2. Комплексная экспертиза видео, звукозаписи и автотехническая экспертиза. Установлено, что причиной ДТП является нарушение ПДД Харьковским, а именно - проезд на запрещающий движение красный сигнал светофора.
Кроме того скорость движения авто, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч.
С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью лишило возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo.
3. Судебно-медицинская экспертиза. Определена тяжесть телесных повреждений, которые получили потерпевшие. Подтвержден факт гибели одного человека и получение травм тремя другими потерпевшими.
В настоящее время сторона обвинения решает вопрос о продлении срока досудебного расследования и сроке содержания под стражей подозреваемого.
26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались.
В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства.
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