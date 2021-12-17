Смертельная авария с Infiniti в Харькове: адвокаты заявили о новых преступлениях 16-летнего водителя

В Харькове 16-летний Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti совершил смертельную аварию. Фото: novyny.live

О новых преступлениях подозреваемого 16-летнего Николая Харьковского, устроившего смертельную аварию в Харькове, заявила группа адвокатов пострадавших.

Парень замешан в угоне авто, говорится на странице юридической компании Миллер в Facebook.

"Нами установлены обстоятельства, указывающие на факты возможного совершения Харьковским Николаем нескольких уголовных правонарушений, связанных с незаконным завладением транспортными средствами. Наши адвокаты на адрес Харьковской областной прокуратуры направили заявление о преступлении", - говорится в сообщении.

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Сейчас известны результаты трех экспертиз по делу о смертельном ДТП.

1. Психиатрическая экспертиза, подтвердившая вменяемость Харьковского.

2. Комплексная экспертиза видео, звукозаписи и автотехническая экспертиза. Установлено, что причиной ДТП является нарушение ПДД Харьковским, а именно - проезд на запрещающий движение красный сигнал светофора.

Кроме того скорость движения авто, которым управлял подозреваемый, составляла 180 км/ч.

С момента пересечения автомобилем Infiniti стоп-линии перед перекрестком до момента столкновения прошло 0.7 секунды, что полностью лишило возможности среагировать на опасность водителя Chevrolet Aveo.

3. Судебно-медицинская экспертиза. Определена тяжесть телесных повреждений, которые получили потерпевшие. Подтвержден факт гибели одного человека и получение травм тремя другими потерпевшими.

В настоящее время сторона обвинения решает вопрос о продлении срока досудебного расследования и сроке содержания под стражей подозреваемого.

26 октября в Харькове Николай Харьковский за рулем внедорожника Infiniti проехал на красный свет на большой скорости и столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet. От мощного удара легковушку буквально разорвало на части. Водитель 58-летний Игорь Носов погиб мгновенно. Водитель и пассажиры люксового автомобиля травмировались. В отношении родителей Харьковского следователи открыли два уголовных производства.