Смерть Полякова: в Раде создали временную следственную комиссию

Создали временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию убийства народного депутата Украины Антона Полякова.

Об этом сообщает Верховная Рада в Telegram.

"Принято постановление об образовании временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию убийства народного депутата Украины Полякова Антона Эдуардовича", - говорится в сообщении.

За - проголосовали 322 народных депутата, воздержались три нардепа, против не выступил никто.

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В полиции говорят, что основными версиями гибели Полякова остаются добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм. Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября. В крови обнаружили алкоголь и метадон.

Народный депутат от группы "Партия" За будущее" Антон Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушений ПДД. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон.

Народная депутат и невеста погибшего Анна Скороход заявила, что Полякова убили. Информация о наркотиках выдумана.