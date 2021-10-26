В организме нардепа Полякова был димедрол, который усиливает действие наркотиков

В организме умершего народного депутата Антона Полякова нашли димедрол.
Метадон с димедролом называют "уличным метадоном". Целью димедрола является усиление действия наркотического вещества. В обычной аптеке по обычному рецепту это получить невозможно. Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Громадське.
"То есть мы можем с абсолютной уверенностью говорить, что это смесь, полученная где-то не в официальной аптечной сети", — сказал Енин.
Следствие продолжается, поэтому правоохранители не могут прокомментировать, откуда это вещество попало в организм.
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Также не нашли доказательств, что Поляков был убит.
Уже допросили сожительницу Полякова народную депутатку Анну Скороход, а также ее помощника Руслана Джамбулатова, с которым депутат выпивал перед смертью.
Народный депутат от группы "Партия "За будущее" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.
Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение ПДР. "Скорая" не смогла его реанимировать.
Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца, по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон. Назначили дополнительные экспертизы.
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