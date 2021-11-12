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пятница, 12 ноября 2021 19:10

Смерть нардепа Полякова: у полиции до сих пор нет главной версии

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Смерть нардепа Полякова: у полиции до сих пор нет главной версии
Народный депутат Антон Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября. В крови обнаружили алкоголь и метадон. Фото: facebook.com/anton.polyakov.98

Основными версиями гибели нардепа Антона Полякова остаются добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм.

В рамках расследования проводится более 20 экспертиз, результаты есть по четырем из них. Точку по делу можно будет поставить только после поступления всех выводов, рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский в интервью "Интерфакс-Украина".

"Мы анализируем и видео, и другие данные. Пока нет оснований считать какую-то версию главной", - сказал Выговский.

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Есть ли данные о насильственном характере смерти депутата в показаниях его сожительницы, нардепа Анны Скороход, не разглашают.

"О показаниях Скороход мы не можем говорить, поскольку это тайна досудебного расследования", - добавил Выговский.

Народный депутат от группы "Партия" За будущее" Антон Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября.

Его в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушений ПДД. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Поляков умер вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца по результатам вскрытия. В крови обнаружили алкоголь и метадон.

Народная депутат и невеста погибшего Анна Скороход заявила, что Полякова убили. Информация о наркотиках выдумана.

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Дата
12
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