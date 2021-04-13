Смерть младенца в социальном центре: стали известны подробности

В Днепре в социальном центре обнаружили тело месячного ребенка в гематомах. Фото: dp.informator.ua

В социальный центр Днепра, где нашли мертвым 1,5 месячного ребенка, ее мать прибыла 15 марта.

Она заботилась о младенце, следила, кормила, выходила с ним на прогулки, сообщили в департаменте социальной политики Днепровского горсовета, передает "Наш город".

"Вчера, 12 апреля вечером, женщина покормила своего 1,5-месячного ребенка, уложила спать, администратор социального центра это проверила. В связи с тем, что семья состояла на учете, за ней был постоянный контроль соцработников. В три часа утра администратор заглянула в комнату, женщина и ребенок спали. В пять утра администратор снова проверила семью, женщина спала, а ребенок лежал в неестественной позе. Работница социального центра сразу же вызвала полицию и скорую ", - рассказала начальница службы по делам для детей департамента социальной политики Днепровской горсовета Анна Довготько.

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Сейчас с женщиной работают правоохранительные органы. Следователи выясняют причины смерти ребенка.

Ребенка неживым нашли 13 апреля около 5:30 в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра. Установить точное время смерти пока не удалось, тело уже успело покрыться трупными пятнами. По информации из личных источников, 41-летняя мать девочки находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.