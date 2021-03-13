Шла за сыном: многодетную мать зарезали возле детского сада

Лилию Гордееву с Фастова убили по дороге в детский сад, где ее ждал сын. За 4 года до того женщина овдовела. Ее мужа 40-летнего Андрея Заику отравили. Виновных не нашли. Фото: facebook.com/groups/206110406642144

13 марта исполняется 3 года со дня убийства 42-летней Лилии Гордеевой из Фастова Киевской области. На женщину напали возле детского сада, куда шла за сыном. Ударили 24 раза ножом.

Убийство заказала бизнес-партнер Лилии Алла Домасенко с сыном Иваном. Исполнители - Алексей Ермолович с сыном Дмитрием. Они - работники автомойки в селе Путровка Васильковского района Киевской области, совладелицей которой была погибшая. Сразу после убийства арестовали всех подозреваемых. Только 5 марта прошлого года Бориспольский суд назначил дело об убийстве Лилии Гордеевой к рассмотрению по существу. А все подозреваемые отпущены из-под стражи. Об этом корреспонденту Gazeta.ua сообщила правозащитница Валентина Коваль.

"Убийство совершено по заказу. Были арестованы 4 человека. Ермолович Алексей - убийца, Ермолович Дмитрий - сын убийцы, который привез отца на место убийства. А также Домасенко Алла и ее сын Домасенко Иван. Убийца на допросе сказал, что руководил заказом и был главным Домасенко Виктор, глава семьи. Но ни задержан, ни допрошен Виктор Домасенко не был. Следствию оказываются препятствия. Домасенко Виктор - родной брат судьи Печерского суда Светланы Смык. Государственная прокурорско-судебная система выпустила всех обвиняемых в заказном убийстве из-под ареста еще до того, как начало слушаться дело по существу. Существо, у которого на руках была обнаружена кровь Лили, сегодня свободно гуляет по улицам Киева", - рассказала Валентина Коваль.

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Лилия Гордеева была вдовой. За 4 года до ее убийства при загадочных обстоятельствах умер ее муж. Подозревали отравление. Дело об убийстве мужа Лилия решила не трогать. Ведь и следователя, которая вела дело ее мужа, было вскоре жестоко убита.

"У Лилии на руках остались трое детей и полностью слепая мама. Чтобы выжить, каждый день в любую погоду ездила в Васильков, на базар, где имела небольшую торговую точку. Самый младший сынок родился после смерти отца, дочь - школьница, сын - студент. В селе Путровка у Василькова в совместной собственности с кумовьями Аллой и Виктором Домасенкамы имела помещение. Его использовали под автомойку. И после гибели мужа Лиля попросила небольшую аренду за пользование ее частью помещения. На что Домасенкы сказали, что она там никто. Лиля сделала самую большую ошибку - обратилась в суд, чтобы просто выделить свою долю этого помещения. Обнаружив подделку документов, заявила в полицию, а затем - в прокуратуру. Домасенки кричали Лили в суде, что родственница Светлана все решит. Два года суд, полиция, прокуратура над Лилей просто издевались. А потом ее убили, потому что задела вопрос об уголовной ответственности невестки судьи и не только ее", - добавила Валентина Коваль.

Лилия Гордеева сама воспитывала детей - Софию и Любомира. Старший Никита учился в Польше В день нападения шла за младшим сыном в садик. Не дошла несколько метров. После ранения смогла перейти в больницу через дорогу. Но спасти ее не удалось.