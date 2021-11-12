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пятница, 12 ноября 2021 17:37

"Семейный врач"-антивакцинатор опять засветилась. В этот раз вмешалась полиция

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&quot;Семейный врач&quot;-антивакцинатор опять засветилась. В этот раз вмешалась полиция
В Николаеве на митинге псевдоврач кричала, что коронавируса нет. Фото: 0512.com.ua

На станции переливания крови в Николаеве участники митинга антивакцинаторов устроили конфликт 11 ноября.

Пришлось вызвать полицию, сообщил во время брифинга, сегодня, 12 ноября, заместитель председателя Николаевской ОГА Юрий Гранатуров.

"На станции переливания крови так называемая семейный врач, которая упорно несла чушь на митинге антивакцинаторов, устроила конфликт. Они срывали маски с некоторых врачей. На место вызвали полицию. Их всех привели в чувства", – рассказал вице-губернатор.

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Относительно одной из участниц, которая называлась семейным врачом, Гранатуров заявил, что она не является медицинским работником.

"Она не семейный врач. И ни в одном реестре не значится. Не доверяйте шарлатанам и балаболам. Все нормальные люди ходят на работу, занимаются своими детьми и делами, а не ходят на площадь и не рассказывают какую-то алхимию", - сказал Гранатуров.

В Николаеве на митинге против Covid-вакцинации "семейный врач" заявила, что никакие тесты не могут подтвердить заболевание. Диагноз выставляет только врач. А врачей, которые верят в коронавирус, "нужно вешать".

Она также отметила, что ее зовут Оксана Валерьевна Винник. Однако в интернете нет информации, что женщина работает семейным врачом в Николаеве. Вообще об этом имени нет упоминаний.

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