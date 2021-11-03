На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"

Участница митинга против вакцинации под парламентом открыто заявила, что получает финансирование из России. Фото: скриншот с видео

Участница митинга антивакцинаторов в Киеве заявила, что получала деньги из России на акции против вакцинации.

И призвала к единению с россиянами. Соответствующее видео в Facebook распространил участник ООС Даниил Яковлев.

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"Москва. Питер. Хочу передать братьям-славянам привет. Мне пересылали деньги даже из России. Низкий вам поклон, что вы нас поддерживаете. И что понимаете, что мы единый народ, нас разделили. И навязали нам искусственную войну", - сказала митингующая против вакцинации под парламентом.

А находившийся с ней мужчина посоветовал, как надо лечиться от всех проблем - это спирт и сода.

Как выяснилось, финансируемая россиянами антивакцинатор - блоггер Елена Фаист. В столицу приехала из Черкасс.

В среду, 3 ноября, под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта. Держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid-фашизму", "Нет Covid-паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!". Похожие акции проходят в областных центрах страны.