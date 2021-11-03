На митинге антивакцинаторов благодарят Россию и кричат об "одном народе"

Участница митинга антивакцинаторов в Киеве заявила, что получала деньги из России на акции против вакцинации.
И призвала к единению с россиянами. Соответствующее видео в Facebook распространил участник ООС Даниил Яковлев.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ должна заняться антивакцинаторами - Радуцкий
"Москва. Питер. Хочу передать братьям-славянам привет. Мне пересылали деньги даже из России. Низкий вам поклон, что вы нас поддерживаете. И что понимаете, что мы единый народ, нас разделили. И навязали нам искусственную войну", - сказала митингующая против вакцинации под парламентом.
А находившийся с ней мужчина посоветовал, как надо лечиться от всех проблем - это спирт и сода.
Как выяснилось, финансируемая россиянами антивакцинатор - блоггер Елена Фаист. В столицу приехала из Черкасс.
В среду, 3 ноября, под Верховной Радой собрались люди, протестующие против вакцинации. Они также перекрыли движение транспорта.
Держат плакаты: "Нет Covid-геноциду", "Нет Covid-фашизму", "Нет Covid-паспортам", "Мое тело! Мой выбор! Мои права!".
Похожие акции проходят в областных центрах страны.
Комментарии