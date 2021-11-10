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среда, 10 ноября 2021 13:01

Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет

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Тесты не делать. Медиков - вешать: семейный врач в Николаеве кричала, что коронавируса нет
В Николаеве на митинге псевдоврач кричала, что коронавируса нет. Фото: 0512.com.ua

В Николаеве на митинге против Covid-вакцинации "семейный врач" заявила, что никакие тесты не могут подтвердить заболевание. Диагноз ставит только врач.

А врачей, верящих в коронавирус, "нужно вешать". Момент выступления псевдоврача показал Владимир Забара в Facebook.

Женщина заверила, что работает медиком восемь лет и в коронавирус не верит.

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"На сайтах Минздрава и других стран мира таких данных нет. Нам рисуют картинки", - заявила она.

Она также отметила, что ее зовут Оксана Валерьевна Винник. Сообщила, что училась на медика, а "какое-то непонятное существо", имея в виду тестирование, "будет сообщать ей диагноз".

Однако в интернете нет информации о том, что женщина работает семейным врачом в Николаеве. И вообще об этом имени нет упоминаний.

Митинг антивакцинаторов прошел в Николаеве 8 ноября. На нем собралось около 100 человек. Все были без масок.

Люди говорили, что вакцинация должна быть добровольной, а не принудительной. При этом звучали антинаучные высказывания.

Участница митинга антивакцинаторов в Киеве заявила, что получала деньги из России на акции против вакцинации. И призвала к единению с россиянами.

Как выяснилось, финансируемая россиянами антивакцинатор - блоггер Елена Фаист. В столицу приехала из Черкасс.

А находившийся с ней мужчина посоветовал, как надо лечиться от всех проблем - это спирт и сода.

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Дата
10
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