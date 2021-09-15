СБУ задержала организатора псевдореферендума на Луганщине

СБУ задержала одного из организаторов псевдореферендума. Фото: ssu.gov.ua

Одного из организаторов незаконного "референдума" в Луганской области на днях задержали оперативники Службы безопасности Украины.

Нашли мужчину во время спецоперации в поселке Новопсков Луганской области, рассказали в пресс-службе СБУ.

В 2014 году злоумышленник возглавлял так называемую избирательную комиссию по проведению псевдореферендума в Новопсковском районе по "независимости ЛНР".

По данным следствия, он принимал активное участие в организации фейковых мероприятий, контролировал "подсчет голосов" и отправки заполненных "бюллетеней" во временно неподконтрольный украинской власти Луганск.

Пытаясь избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник сбежал в РФ, где скрывался семь лет. Следователи СБУ заочно сообщили ему о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и объявили в розыск.

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Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленника провели сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях за процессуального руководства Луганской областной прокуратуры.

Продолжается досудебное расследование, в ходе которого устанавливают обстоятельства противоправной деятельности других причастных лиц для привлечения их к ответственности.

СБУ продолжает работу по привлечению к уголовной ответственности организаторов незаконного "референдума" в 2014 году на Востоке Украины. Более 160 злоумышленников получили судебные приговоры. Еще более 60 материалов производств направлено в суды.