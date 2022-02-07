 
Ексклюзивы
1/5
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 1269
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 441
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1710
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 612
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 504
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 909
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 1026
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 342
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1251
Фото
Все фото
8
5
5
7
5
СБУ поймала руководителей банды, продававшей оружие
СБУ поймала руководителей банды, продававшей оружие
Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
Стрельба в центре Киева: по делу трое подозреваемых
В Польше украинский автобус попал в аварию
В Польше украинский автобус попал в аварию
В Киеве задержали &quot;брата&quot; Монастырского, торговавшего должностями
В Киеве задержали "брата" Монастырского, торговавшего должностями
В Кропивницком горела квартира – есть погибший
В Кропивницком горела квартира – есть погибший
Видео
Все видео
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
Принуждал ходить, а потом убил и закопал: мужчина расправился с 3-летним пасынком с инвалидностью
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
"Миновал" государственные здания и ТРЦ - в Харькове поймали хулигана
Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу
Украинцы пытались незаконно перевезти афганцев через границу
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Блогер с топором шокировал выходкой ради "вирусного" видео
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 378
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 855
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1701
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1026
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 684
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
понедельник, 07 февраля 2022 10:33

СБУ поймала руководителей банды, продававшей оружие
8

  Комментировать

В Винницкой области СБУ нейтрализовала банду, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов
Фото: СБУ
У злоумышленников изъяли автоматы Калашникова со снаряженными магазинами и боевые гранаты
Суд отправил задержанных под стражу

В Винницкой области СБУ нейтрализовала банду, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов.

У злоумышленников изъяли автоматы Калашникова со снаряженными магазинами и боевые гранаты, сообщает СБУ.

"На попытках сбыта арсенала боевых средств поражения задержаны лидеры вооруженной банды. В состав группировки входило несколько человек, в том числе злоумышленники, которых ранее привлекали к ответственности за совершение тяжких преступлений. Они поставляли огнестрельное оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неизвестные устроили стрельбу в центре Киева

Суд отправил задержанных под стражу. Продолжается следствие.

В Луганской области контрразведка СБУ задержала бывшего боевика. Он обстреливал украинские позиции из автоматического гранатомета АГС-17.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СБУ поймала руководителей банды, продававшей оружие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

"Пек планеры, как блины" - легендарный Олег Антонов создавал самолеты в Киеве

Эштон Кутчер празднует 44-летие: знаковые роли кинозвезды, который должен был стать инженером-биохимиком

Вышла первая в мире печатная книга украинского автора

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 2 Просмотров: 35739
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 15732
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 14753
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 13509
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 10143
Происшествия
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
Патрульного допрашивают за скрытое видео с Трухиным: в ДБР объяснили, "светит" ли ему подозрение
 1 Просмотров: 315
Скандал с Трухиным: патрульный не имел доступа к видео с боди-камеры
Скандал с Трухиным: патрульный не имел доступа к видео с боди-камеры Просмотров: 990
Участнику стрельб гранатой оторвало руку
Участнику стрельб гранатой оторвало руку Просмотров: 1566
В музее произошел пожар: сгорел древний деревянный дом
В музее произошел пожар: сгорел древний деревянный дом Просмотров: 297
Под Мариуполем российские войска сбросили две самодельные бомбы
Под Мариуполем российские войска сбросили две самодельные бомбы Просмотров: 7524
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
4
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Голосов: 655
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть