СБУ поймала руководителей банды, продававшей оружие

Фото: СБУ

В Винницкой области СБУ нейтрализовала банду, занимавшуюся сбытом оружия и боеприпасов.

У злоумышленников изъяли автоматы Калашникова со снаряженными магазинами и боевые гранаты, сообщает СБУ.

"На попытках сбыта арсенала боевых средств поражения задержаны лидеры вооруженной банды. В состав группировки входило несколько человек, в том числе злоумышленники, которых ранее привлекали к ответственности за совершение тяжких преступлений. Они поставляли огнестрельное оружие и боеприпасы представителям криминальных кругов", - говорится в сообщении.

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Суд отправил задержанных под стражу. Продолжается следствие.

В Луганской области контрразведка СБУ задержала бывшего боевика. Он обстреливал украинские позиции из автоматического гранатомета АГС-17.