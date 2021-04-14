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среда, 14 апреля 2021 10:56

Самого кровавого маньяка Украины задержали в квартире любовницы
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Автор: lenta.ru
  25 лет назад 14 апреля в Яворове на Львовщине задержали самого кровавого маньяка Украины Анатолия Оноприенко. На его счету 52 жертвы, среди которых 11 - дети
25 лет назад 14 апреля в Яворове на Львовщине задержали самого кровавого маньяка Украины Анатолия Оноприенко. На его счету 52 жертвы, среди которых 11 - дети

25 лет назад 14 апреля во Яворове на Львовщине задержали самого кровавого маньяка Украины Анатолия Оноприенко.

В период с 1989-го по 1996 год он убил 52 человека: 9 жертв с 14 июня по 16 августа 1989 года и 43 жертвы с 5 октября 1995-го по 22 марта 1996 года. Его называли самым жестоким маньяком XX века, которого можно сравнить только с Андреем Чикатило. Оноприенко убивал людей на территории Житомирской, Киевской, Львовской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Ровенской областей. Остается большое количество инкриминируемых ему, но не доказанных эпизодов. Маньяка разыскивали более 100 тыс. человек: милиция, внутренние войска, СБУ. Во время задержания у него в квартире нашли обрез, кассетный магнитофон "Акай", газовый пистолет и 122 вещи, принадлежавшие жертвам.

До последнего дня своей жизни Оноприенко убеждал, что не мог сам совершить убийства и высшие силы приказывали ему расстреливать людей.

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Первые жертвы Оноприенко - путешественники

Свои первые убийства Анатолий Оноприенко совершил еще при Советском Союзе. Летом 1989 года вместе с другом, ветераном Афганской войны Сергеем Рогозиным, они расстреливали и грабили людей на трассе. Первыми жертвами маньяка стали супруги, которые шли к своей машине. Оноприенко хладнокровно расстрелял их. Позже на рассмотрении дела он скажет, что не получил от этих убийств "ни удовольствия, ни выгоды".

Автор: murderpedia.org
  Анатолий Оноприенко под конвоем
Анатолий Оноприенко под конвоем

В течение года он с соучастником расстреливал людей у ​​машин на трассе. Всего в 1989 году Оноприенко убил 9 человек. Среди них – 11-летний мальчик, который мирно спал в машине. Трупы он сжигал вместе с транспортом.

Возвращение в Украину и новая серия убийств

Убив 9 человек, Оноприенко нелегально путешествовал по Европе и пытался добиться политического убежища за рубежом. Однако в 1995 году его депортировали в Украину. Но в аэропорту его никто не арестовал. Поэтому он начал новую серию убийств. Он заходил в дома, расстреливал целые семьи по всей Украине. За год его жертвами стали 43 человека, среди них 10 – дети. По его словам, он убивал детей, "потому что не хотел оставлять их сиротами".

Первыми жертвами новой серии убийств Оноприенко стала семья Зайченко, которых он жестоко расстрелял, забрал их кольца, теплую одежду и сжег трупы в доме. Далее за день маньяк мог убить до 7-9 человек.

Автор: novaya.com.uа
  Пять членов семьи Пилат из села Братковичи Городокского района Львовской области Анатолий Оноприенко вырезал в январе 1996 года. Выжила самая младшая дочь Елена, которая ночевала у бабушки
Пять членов семьи Пилат из села Братковичи Городокского района Львовской области Анатолий Оноприенко вырезал в январе 1996 года. Выжила самая младшая дочь Елена, которая ночевала у бабушки

"Когда все спали, вошел. Сначала застрелил хозяина, потом жену, которая молила: "Не стреляй", зарезал 6-летнего ребенка и задушил трехмесячного малыша. Затем поджег дом", - рассказывал Оноприенко.

Домой к еще одной семьи серийный убийца пришел перед Новым Годом – 31 декабря 1995-го. Семейная пара Крючковых и две их дочери-близняшки были расстреляны. Тело одной из девушек нашли под столом. Перед смертью она прокусила руку до кости от страха перед Оноприенко.

Больше всего маньяк вырезал людей в селе Братковичи, куда он время от времени наведывался.

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Приказывали голоса

Точно не известно, почему Анатолий Оноприенко начал убивать. На допросах и во время судебных слушаний он часто рассказывал о "голосах", которые давали ему задания.

"Я никогда не жалел ни о чем, не жалею и сейчас", – сказал он.

По его словам, "высшие силы" приказали провести три серии убийств. Первая – 9 человек – за умирающий коммунизм. Вторая – 40 человек – против неонационализма. И третья серия жертв должна была защитить человечество от чумы XXI века. Оноприенко должен был забрать 360 душ. Но ему помешал арест.

Семья Оноприенко

Анатолий Оноприенко родился 25 июля 1959 года в селе Ласки на Житомирщине. Через год отец бросил семью. А когда Анатолию было 3 года – умерла мать. Воспитанием мальчика и его старшего брата занимались бабушка и тетя. Позже парень попал в интернат.

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После окончания 8 классов в приюте Анатолий поступил в Малинский лесной техникум. Проучился всего 2 курса и пошел в армию. После возвращения вступил в мореходное училище. Зарабатывал много, пользовался популярностью у девушек, будучи матросом, объехал весь мир. Занимался кражами и контрабандой, но его ни разу не поймали. В 1986 году из-за конфликта с руководством он навсегда оставил мореплавание. Начал работать пожарным. Ему завидовали многие, ведь у него была жена, сын, большой дом, куча денег и ценных вещей. Осенью 1989 года Оноприенко неожиданно оставил семью и, взяв все семейные сбережения, уехал в неизвестном направлении. Не давал знать о себе 6 лет.

Автор: murderpedia.org
  Дом на Житомирщине, где жила семья Анатолия Оноприенко
Дом на Житомирщине, где жила семья Анатолия Оноприенко

В Яворове Оноприенко жил у любовницы Анны Козак. Именно в ее квартире он был задержан. По одним данным, именно любовница выдала Оноприенко полиции. Другие источники указывают на его сводного брата Петра.

Приговор и смерть

Судебный процесс над Оноприенко начался 23 ноября 1998 года в Житомире. Обвинительный акт зачитывали 3 дня. Также объявили, что экспертиза признала Оноприенко вменяемым. В эти дни зал суда был переполнен. Суд длился 4 месяца. 1 апреля 1999 года его приговорили к смертной казни. Судья зачитывал приговор 12 часов. На момент вынесения приговора Оноприенко исполнилось 39 лет.

Автор: veteranovd.zp.ua
  27 августа 2013 года маньяк умер в житомирской тюрьме №8 от сердечного приступа. Провел в заключении 17 лет
27 августа 2013 года маньяк умер в житомирской тюрьме №8 от сердечного приступа. Провел в заключении 17 лет

В следующем году в Украине отменили смертную казнь. Наказание заменили на пожизненное заключение. 27 августа 2013 года маньяк умер в Житомирской тюрьме №8 от сердечного приступа. Провел в заключении 17 лет. Тело Оноприенко никто не хотел забирать. Его кремировали за государственные деньги. Прах развеяли.

В 1996 году Анатолий Оноприенко убил 14 жителей села Братковичи Городокского района Львовской области. На местном кладбище есть отдельный участок, где их похоронили. В селе известию о смерти маньяка обрадовались. В селе Ласки Народичского района Житомирщины, откуда родом Оноприенко, о его смерти узнали из новостей. Тоже никто не расстроился.

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