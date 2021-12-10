Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой

В центре Львова на просп. Свободы активисты сорвали запись для российского Youtube-шоу "Вписка".
Об этом сообщил Zahidwtf в Telegram.
По данным авторов видео, о съемках активисты узнали из соцсетей. Один из музыкантов написал, что провокационное видео будут снимать возле оперного театра.
"Будут петь российские песни с "матами", - говорилось в посте музыканта.
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Однако на запись пришли местные активисты. Все завершилось дракой и приездом полиции.
Инцидент произошел 9 декабря. В тот день правоохранители получили сообщение о массовой драке в центре города, сказала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий ТСН.
"Было обращение о массовой драке, музыканты и их знакомые решили написать заявление в полицию", - сказала Рыбий, отметив, что в помощи медиков после драки никто не нуждался.
В Киеве на Крещатике неизвестные избили уличного музыканта, который исполнял песню российского рэпера Моргенштерна. Так называемые активисты представились "коллегией правых радикалов". Ударили мужчину и начали угрожать отрезанием пальцев на руках и ногах.
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