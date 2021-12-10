Съемки для российской "Вписки" во Львове завершились массовой дракой

Активисты во Львове сорвали съемку для российского Уoutube-канала. Фото: скриншот с видео

В центре Львова на просп. Свободы активисты сорвали запись для российского Youtube-шоу "Вписка".

Об этом сообщил Zahidwtf в Telegram.

По данным авторов видео, о съемках активисты узнали из соцсетей. Один из музыкантов написал, что провокационное видео будут снимать возле оперного театра.

"Будут петь российские песни с "матами", - говорилось в посте музыканта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский отреагировал на петицию по поводу запрета въезда россиянам в Украину

Однако на запись пришли местные активисты. Все завершилось дракой и приездом полиции.

Инцидент произошел 9 декабря. В тот день правоохранители получили сообщение о массовой драке в центре города, сказала пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий ТСН.

"Было обращение о массовой драке, музыканты и их знакомые решили написать заявление в полицию", - сказала Рыбий, отметив, что в помощи медиков после драки никто не нуждался.

В Киеве на Крещатике неизвестные избили уличного музыканта, который исполнял песню российского рэпера Моргенштерна. Так называемые активисты представились "коллегией правых радикалов". Ударили мужчину и начали угрожать отрезанием пальцев на руках и ногах.