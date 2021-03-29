В центре Киева поиздевались над музыкантом за песню российского рэпера

Уличный музыкант стал жертвой нападения радикалов за исполнение песни скандального российского рэпера. Фото: скриншот с видео

В Киеве на Крещатике неизвестные избили уличного музыканта, который исполнял песню российского рэпера Моргенштерна. .

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Какие-то активисты напали на уличного музыканта. Парень пообещал пересмотреть свой репертуар. В общем творчество Моргенштерна вызывает много вопросов, но и к активистам, которые напали на парня, вопросов не меньше", - говорится в посте.

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Так называемые активисты представились "коллегией правых радикалов". Рэперов Моргенштерна и Елджея назвали "москалям", музыка которых приводит к вырождению украинской нации.

На кадрах слышно, что мужчина обещает больше не исполнять подобного репертуара. Несмотря на это, неизвестные ударили его и начали угрожать отрезанием пальцев на руках и ногах.

Концерты в Украине скандального репера Моргенштерна, настоящее имя которого Алишер Валеев, анонсировал Александр Порядченко, основатель сервиса kontramarka.ua. Они должны состоятся летом следующего года: 3 июня - Киев, 4 июня - Харьков, 6 июня - Запорожье. Это сообщение вызвало критику в сети.