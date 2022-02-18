С автомобилей кортежа Ярославского уничтожали следы ДТП - Нацполиция

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На автомобилях кортежа харьковского бизнесмена Александра Ярославского, насмерть сбившего мужчину, уничтожали следы аварии.

О результатах досмотра двух автомобилей бизнесмена экспертами в Киеве 18 февраля сообщила пресс-служба Нацполиции.

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"Эксперты выяснили, что до момента изъятия указанных автомобилей передняя часть, колеса и днища были смыты. Это свидетельствует о попытках уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП. А значит избежать ответственности за совершение смертельного происшествия" , – говорится в сообщении.

В ходе следственных действий изъяты все объекты следовой информации, имеющие значение для установления истины ДТП.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вылетел из Украины в Великобританию. 14 февраля в полицию поступила информация, что работники Чугуевского морга Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы выявили исчезновение вещественных доказательств по делу, а именно – вещей погибшего. А 16 февраля полицейские сообщили, что все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга.