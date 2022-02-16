Полицейские показали, где "нашлись" вещи погибшего под колесами кортежа Ярославского

Фото: hk.npu.gov.ua

Полицейские установили местонахождение утраченных вещественных доказательств по делу ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Все вещи "нашлись" в служебном помещении чугуевского морга в Харьковской области, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"После обнародования в СМИ информации об открытии уголовного производства по факту исчезновения из Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы одежды погибшего в автопроисшествии мужчины, все вещи нашлись", - сказано в сообщении.

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Продолжается осмотр места происшествия, отбираются образцы ДНК с найденных пакета и вещей, отпечатков. Их сравнят с отпечатками пальцев работников учреждения для установления причастных к исчезновению одежды погибшего.

Виновные будут нести уголовную ответственность.

14 февраля в полицию поступила информация о том, что работники Чугуевского морга Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы выявили утрату вещественных доказательств по делу ДТП с кортежем президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Следователи начали уголовное производство. Чтобы установить местонахождение утраченных вещественных доказательств, полицейские составили перечень сотрудников заведения, провели обыски и осмотры в помещении морга, по адресам проживания работников учреждения, а также в их авто.