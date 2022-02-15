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вторник, 15 февраля 2022 15:48

Полиция подтвердила исчезновение вещдоков по делу с кортежем Ярославского: "трясут" работников морга
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В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было
Фото: khar.gp.gov.ua
В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было
В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было
В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было
В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было

В полиции Харьковской области подтвердили информацию об исчезновении вещдоков по делу о смертельном ДТП с участием кортежа президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского.

Следователи уже открыли уголовное производство по факту служебной халатности, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Халатное отношение к своим обязанностям работников Чугуевского районного отдела областного бюро судебно-медицинской экспертизы привело к потере вещественных доказательств по делу ДТП", - рассказали в полиции.

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Местонахождение утраченных вещественных доказательств полицейские выясняют. Установили перечень сотрудников заведения, провели пять обысков и девять осмотров - в помещении морга, по адресам проживания работников, а также в их автомобилях.

Все вещественные доказательства и тело погибшего находятся под круглосуточной охраной сотрудников полиции. Также два автомобиля, которые были участниками ДТП, доставляются в Киев для детальных экспертиз.

Досудебное расследование продолжается.

Из морга в Чугуеве Харьковской области похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Важные доказательства должны были пройти экспертизу, исчезли с субботы, 12 февраля.

Известно, что взлома не было. Кто именно украл вещи и как - будут устанавливать правоохранители.

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15
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