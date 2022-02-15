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вторник, 15 февраля 2022 14:12

ДТП с кортежем Ярославского: из морга похитили вещи погибшего
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В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было
Фото: khar.gp.gov.ua
В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было
В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было
В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было
В Харькове с морга похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского. Взлома не было

Из морга в Харькове похитили вещи мужчины, которого насмерть сбил кортеж президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского.

Важные доказательства должны были пройти экспертизу. Об исчезновении вещей стало известно во вторник, 15 февраля, сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на источники.

Доказательства исчезли в период с субботы, 12 февраля. Об инциденте в Чугуевское районное управлении полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области сообщил заведующий отделением судмедэкспертизы.

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Известно, что взлома не было. Кто именно украл вещи и как - будут устанавливать правоохранители.

Отмечается также, что изначально предпринимались попытки выкупить номера автомобилей, которые после ДТП остались на месте.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию.

В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель Александр Бережной признался, что якобы был за рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Мужчине вручили подозрение в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели человека. Позже подозрение изменили на сокрытие преступления.

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15
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