"Парень с тяжелой судьбой" - адвокат рассказал о погибшем под колесами кортежа Ярославского

 
Ексклюзивы
1/5
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
"Если Британия правильно разыграет карты, то сможет снова показать себя как союзник США №1" – западная пресса об интересах стран в российско-украинской войне
Просмотров: 1323
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
3 Просмотров: 3402
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Пикантные игрушки, памперсы и сотни забытых гривен: что еще несут выкидывать на уникальную станцию сортировки мусора
Просмотров: 4230
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
Победительница Евровидения АLina Pash рассказала, чем будет удивлять Италию
1 Просмотров: 1368
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
Просмотров: 12474
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
"Фантазирую, как бы выглядели пассажиры, если "содрать" с них шелуху осовременивания" - фотограф
Просмотров: 1719
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Просмотров: 10719
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
Просмотров: 7650
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
4 Просмотров: 1683
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
"Минск надо снять с повестки дня" – почему не работают соглашения
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
3
5
4
4
6
В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео
В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео
Молодая украинка прилетела в &quot;Борисполь&quot; с чемоданами элитного алкоголя: сумма &quot;багажа&quot; солидная
Молодая украинка прилетела в "Борисполь" с чемоданами элитного алкоголя: сумма "багажа" солидная
Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме
Две школьницы пошли под лед на искусственном водоеме
Украинец пытался уехать в Польшу на &quot;Москвиче&quot; 1955 года: фото ретро-машины
Украинец пытался уехать в Польшу на "Москвиче" 1955 года: фото ретро-машины
Между СБУ и копателями янтаря произошла стычка: восемь раненых
Между СБУ и копателями янтаря произошла стычка: восемь раненых
Видео
Все видео
На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
Подсанкционный "вор в законе" был изгнан из Украины
Подсанкционный "вор в законе" был изгнан из Украины
Видео кортежа Ярославского появилось в сети. Венедиктова взяла дело на контроль
Видео кортежа Ярославского появилось в сети. Венедиктова взяла дело на контроль
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Дело Трухина: Сухачев "перевел стрелки" на Монастырского
Интервью
1/5
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
VIP-заработки. В Польше Коноплянку будет тренировать наставник Левандовського
Просмотров: 351
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1755
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 3015
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1323
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
1 Просмотров: 405
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
понедельник, 14 февраля 2022 07:31

"Парень с тяжелой судьбой" - адвокат рассказал о погибшем под колесами кортежа Ярославского

  Комментировать
&quot;Парень с тяжелой судьбой&quot; - адвокат рассказал о погибшем под колесами кортежа Ярославского
Погибшего под колесами кортежа президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского звали Максим. Был наркозависимым. У него было несколько судимостей. Фото: Харьковская областная прокуратура

Погибшего под колесами кортежа президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского звали Максим.

Он родился 18 ноября 1985 года в Чугуеве Харьковской области. Жил с 63-летней матерью и 42-летней сестрой. Был наркозависимым. У него было несколько судимостей, рассказал в Facebook адвокат Евгений Мельниченко.

"Это печальная история одного парня с тяжелой судьбой наркозависимого человека, которому приходилось воровать. А у него был шанс выжить, ему просто нужно было начать соблюдать закон и он не оказался бы на месте ДТП, хотя это никак не оправдывает водителя. Судьба погибшего была тяжелой, не зря ему давали с виду 50 лет, хотя ему только 36 лет", - рассказал Мельниченко.

Максим окончил профтехучилище. Женился в 2013 году. Но его образ жизни заставил его жену подать иск о расторжении брака. К тому времени их сыну не исполнилось и года. Иск завернули, но затем он был подан повторно. Брак разорвали в 2015 году, присудили алименты. У Максима было три судимости. Кроме всего прочего, он совершал психологическое насилие в отношении матери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Все будет по закону": генпрокурор зовет Ярославского в Украину

Впервые Максим был осужден в декабре 2014 года Чугуевским городским судом за хранение и изготовление наркотиков в виде концентрата маковой соломки. Ему дали три года условно. Однако он продолжал совершать преступления. По второму приговору Максим получил один год тюрьмы – украл на рынке женскую спортивную кофту. Он отсидел и вышел на свободу. Выводов не сделал и в 2017 году получил третью судимость, снова за кражи. Получил пять лет лишения свободы, которые он отбывал в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове. Освободили Максима досрочно – пять лет срока должны были закончиться в сентябре 2022 года. По условиям досрочного освобождения, мужчина после 22 ч и до 6 ч утра не должен был покидать место жительства. Как известно, ДТП произошло именно после 22 ч.

Мать и сестра Максима отказываются от участия в деле как потерпевшие, изъявив желание спокойно похоронить погибшего. Бывшая жена погибшего пока не выражала своего желания и позиции в деле. Но, судя по всему, она не будет подавать заявление о признании ее потерпевшей, как мать ребенка погибшего.

"Таким образом, для защиты водителя автомобиля Mercedes Benz 63 AMG задача облегчается, разве что потерпевшие (родственники погибшего) не поменяют свою позицию. Но пока они напуганы, разговаривать не хотят и беспокоятся только о том, чтобы провести достойно в последний путь их Максима, жизнь которого не была счастлива, да и оборвалась так бессмысленно и ужасно внезапно", - добавил адвокат.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию.

В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель Александр Бережной признался, что якобы был за рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Мужчине вручили подозрение в нарушение прав дорожного движения, что привело к гибели человека. Позже подозрение сменили на сокрытие преступления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Парень с тяжелой судьбой" - адвокат рассказал о погибшем под колесами кортежа Ярославского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
Ахметов, Пинчук и ряд нардепов сбежали из Украины - СМИ
7
 Просмотров: 29587
Угроза вторжения России: &quot;слуги&quot; срочно обратились к украинцам
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам 3 Просмотров: 16254
&quot;Водки нет. Идите домой&quot; - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
"Водки нет. Идите домой" - как проходил многотысячный Марш единства за Украину
19
 Просмотров: 12474
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
Начался масштабный Марш единства. За Украину вышли тысячи людей - фото, видео
17
 Просмотров: 10719
&quot;Интер&quot; с его победобесием и русским духом не меньшее зло&quot; - сети гудят о закрытии канала Мураева
"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева
19
 Просмотров: 7650
Происшествия
"Реакция будет адекватной" – Венедиктова взяла на контроль дело о нападении на журналистов в Днепре
"Реакция будет адекватной" – Венедиктова взяла на контроль дело о нападении на журналистов в Днепре Просмотров: 252
Во Львове вора настигла мгновенная карма: полицейские помогли
Во Львове вора настигла мгновенная карма: полицейские помогли Просмотров: 441
На Донетчине в кафе расстреляли двух человек, еще двое ранены
На Донетчине в кафе расстреляли двух человек, еще двое ранены Просмотров: 342
В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео
В страшной аварии погибли пять человек, среди них - ребенок: фото и видео
3
 Просмотров: 783
На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
 1 Просмотров: 2124
Больше всего комментируют
25
"Предоставьте доказательства": Зеленский прокомментировал сообщения о вторжении РФ в ближайшее время
7
Порошенко требует от Зеленского немедленно созвать СНБО и готов предоставить план действий по защите страны
4
"Власть действует бессмысленно" – чем для Украины завершилась встреча советников "нормандской четверки"
3
Угроза вторжения России: "слуги" срочно обратились к украинцам
3
"Алине Паш подрисовал победу Офис президента" - результаты нацотбора Евровидения всколыхнули сети
Голосов: 10
Голосование Кто из украинских звезд чаще всего обнажается на пикантных фото в соцсетях?
  • Настя Каменских
  • София Стужук
  • Леся Никитюк
  • Анна Тринчер
  • Даша Астафьева
  • Злата Огневич
  • Ваш вариант (напишите в комментариях)
Просмотреть