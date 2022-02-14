"Парень с тяжелой судьбой" - адвокат рассказал о погибшем под колесами кортежа Ярославского

Погибшего под колесами кортежа президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского звали Максим. Был наркозависимым. У него было несколько судимостей. Фото: Харьковская областная прокуратура

Погибшего под колесами кортежа президента бизнес-группы DCH Александра Ярославского звали Максим.

Он родился 18 ноября 1985 года в Чугуеве Харьковской области. Жил с 63-летней матерью и 42-летней сестрой. Был наркозависимым. У него было несколько судимостей, рассказал в Facebook адвокат Евгений Мельниченко.

"Это печальная история одного парня с тяжелой судьбой наркозависимого человека, которому приходилось воровать. А у него был шанс выжить, ему просто нужно было начать соблюдать закон и он не оказался бы на месте ДТП, хотя это никак не оправдывает водителя. Судьба погибшего была тяжелой, не зря ему давали с виду 50 лет, хотя ему только 36 лет", - рассказал Мельниченко.

Максим окончил профтехучилище. Женился в 2013 году. Но его образ жизни заставил его жену подать иск о расторжении брака. К тому времени их сыну не исполнилось и года. Иск завернули, но затем он был подан повторно. Брак разорвали в 2015 году, присудили алименты. У Максима было три судимости. Кроме всего прочего, он совершал психологическое насилие в отношении матери.

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Впервые Максим был осужден в декабре 2014 года Чугуевским городским судом за хранение и изготовление наркотиков в виде концентрата маковой соломки. Ему дали три года условно. Однако он продолжал совершать преступления. По второму приговору Максим получил один год тюрьмы – украл на рынке женскую спортивную кофту. Он отсидел и вышел на свободу. Выводов не сделал и в 2017 году получил третью судимость, снова за кражи. Получил пять лет лишения свободы, которые он отбывал в Алексеевской исправительной колонии №25 в Харькове. Освободили Максима досрочно – пять лет срока должны были закончиться в сентябре 2022 года. По условиям досрочного освобождения, мужчина после 22 ч и до 6 ч утра не должен был покидать место жительства. Как известно, ДТП произошло именно после 22 ч.

Мать и сестра Максима отказываются от участия в деле как потерпевшие, изъявив желание спокойно похоронить погибшего. Бывшая жена погибшего пока не выражала своего желания и позиции в деле. Но, судя по всему, она не будет подавать заявление о признании ее потерпевшей, как мать ребенка погибшего.

"Таким образом, для защиты водителя автомобиля Mercedes Benz 63 AMG задача облегчается, разве что потерпевшие (родственники погибшего) не поменяют свою позицию. Но пока они напуганы, разговаривать не хотят и беспокоятся только о том, чтобы провести достойно в последний путь их Максима, жизнь которого не была счастлива, да и оборвалась так бессмысленно и ужасно внезапно", - добавил адвокат.

9 февраля на трассе Чугуев – Мартовое кортеж харьковского бизнесмена Александра Ярославского сбил насмерть человека. На месте происшествия автомобили не остановились. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель Александр Бережной признался, что якобы был за рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Мужчине вручили подозрение в нарушение прав дорожного движения, что привело к гибели человека. Позже подозрение сменили на сокрытие преступления.