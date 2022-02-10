Ярославский после огласки ДТП покинул Украину - СМИ

Ярославский вылетел из Украины. Фото: УНИАН

Бизнесмен Александр Ярославский, автомобиль из кортежа которого ночью якобы сбил насмерть человека, полетел из Харькова в Лондон.

Чартер из Польши прилетел в Харьков в 12:50 и вылетел оттуда в 13:50. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на анонимного собеседника в авиационной сфере.

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На борту находятся Ярославский и его тесть Сергей Свентицкий.

По данным Flightradar, самолет движется в аэропорт Фарнборо - Лондон, Великобритания.

УП со ссылкой на свои источники сообщила, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев - Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину. На месте ДТП якобы обнаружили автомобильные номера из кортежа Александра Ярославского.