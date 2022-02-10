Пьяный Ярославский и подставной "виновник": сплыли новые подробности ДТП

Водитель, сбивший пешехода, покинул место аварии. Никто из участников аварии не пытался оказать помощь жертве. Виновнику грозит до восьми лет тюрьмы. Фото: "Суспільне Харків"

Жертву ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского переехали дважды.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах.

"Наш собеседник сообщил, что по предварительным данным, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина из кортежа", - пишет издание.

По словам другого собеседника, видеокамеры на трассе Киев – Харьков – Довжанский зафиксировали проезд двух авто Mercedes Benz 63 AMG с подобными номерами – АХ0018ХО и АХ0018МС – до и после ДТП.

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Собеседник утверждает, что Ярославский был на месте происшествия. Находился ли он за рулем – покажут назначенные правоохранителями экспертизы.

Два других источника УП отметили, что сдавшийся полиции мужчина на самом деле во время совершения ДТП был совсем в другом месте.

Один из собеседников издания рассказал, что вечером 9 февраля общался с Ярославским по телефону за несколько часов до ДТП, и тот был нетрезв.

Авария произошла 9 февраля около 22:55 в Харьковской области, в районе 534 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский. СМИ сообщили, что на месте ДТП обнаружили автомобильные номера из кортежа Александра Ярославского. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос как возможного свидетеля ДТП. В компании Ярославского утверждают, что за рулем находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании. На утро после ДТП водитель признался, что якобы был за рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода. Думал, что "было столкновение с животным". Мужчине вручили подозрение.