Смертельное ДТП в Харьковской области: Ярославского вызывают на допрос

Полиция Харьковской области будет вызывать на допрос возможного участника ДТП бизнесмена Александра Ярославского. В результате аварии погиб пешеход.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
"В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве раскрыли подробности смертельной аварии. Трагедия произошла 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский.
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"Неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб", - говорится в сообщении.
По факту ДТП полицейские открыли производство по двум уголовным статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем и оставление в опасности. Последнее производство свидетельствует о том, что автомобиль покинул место преступления.
За совершенное виновнику грозит от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
СМИ со ссылкой на свои источники сообщила, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину. На месте ДТП обнаружили автомобильные номера из кортежа Александра Ярославского.
10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию.
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