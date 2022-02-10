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четверг, 10 февраля 2022 15:26

Смертельное ДТП в Харьковской области: Ярославского вызывают на допрос

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Смертельное ДТП в Харьковской области: Ярославского вызывают на допрос
Автомобиль насмерть сбил пешехода и уехал. По данным СМИ, на месте ДТП обнаружили автомобильные номера из кортежа Александра Ярославского. Фото: Нацполиция

Полиция Харьковской области будет вызывать на допрос возможного участника ДТП бизнесмена Александра Ярославского. В результате аварии погиб пешеход.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве раскрыли подробности смертельной аварии. Трагедия произошла 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги Киев – Харьков – Довжанский.

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"Неустановленный автомобиль, двигавшийся со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб", - говорится в сообщении.

По факту ДТП полицейские открыли производство по двум уголовным статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта водителем и оставление в опасности. Последнее производство свидетельствует о том, что автомобиль покинул место преступления.

За совершенное виновнику грозит от трех до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

СМИ со ссылкой на свои источники сообщила, что ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартово автомобиль сбил насмерть мужчину. На месте ДТП обнаружили автомобильные номера из кортежа Александра Ярославского.

10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию.

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Дата
10
февраля

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