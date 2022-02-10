У Ярославского рассказали, кто был за рулем в ДТП

ДТП произошло 9 февраля около 22:55. Фото: Национальная полиция

За рулём автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте смертельного ДТП, находился водитель-работник одной из служб финансово-промышленной группы DCH бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом бизнес-группа заявила в четверг.

"Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал.

Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела", - сообщили.

Водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает меру пресечения, заявили.

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Фамилии мужчины не назвали.

Также сообщили, что Ярославский 10 февраля "в соответствии с рабочим графиком" улетел в Лондон для встречи с семьей.

Ночью кортеж Ярославского сбил насмерть человека, сообщила "Українська правда". ДТП произошло на трассе Чугуев – Мартово. На месте происшествия обнаружили автомобильные номера из кортежа. В полиции заявили, что будут вызывать бизнесмена на допрос. Миллиардер сказал журналистам, что о ДТП узнал утром.