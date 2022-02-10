"Спал дома" - Ярославский прокомментировал смертельное ДТП

Ярославский – владелец финансово-промышленной группы Development Construction Holding (DCH).

Миллиардер Александр Ярославский узнал утром о ДТП, в котором его кортеж сбил насмерть человека.

Комментарий бизнесмена опубликовал сайт "Объектив".

"Я спал дома и утром только узнал об этом", - сказал.

Факт, что к аварии причастен автомобиль его кортежа, Ярославский не подтвердил, но и не опроверг.

Принадлежат ли автомобилям его кортежа номера 0018, сообщил, что "не следит за своими номерами".

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На вопрос: "Как вы в целом можете прокомментировать и был ли на этой трассе ваш кортеж", Ярославский ответил: "Никак".

Также отказался озвучить свое мнение о том, чем он объясняет появление в СМИ подобной информации.

"Послушайте, я ж не Нострадамус, откуда я знаю", - ответил.

10 февраля ночью кортеж Ярославского сбил насмерть человека, сообщила "Українська правда". ДТП произошло на трассе Чугуев – Мартово. На месте происшествия обнаружили автомобильные номера из кортежа. В полиции заявили, что будут вызывать бизнесмена на допрос.