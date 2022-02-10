Думал, что животное: работник Ярославского пришел с чистосердечным признанием

Водитель, сбивший пешехода, покинул место аварии. Личность погибшего еще не установили. Фото: Нацполиция

Работник бизнесмена Александра Ярославского признался, что был за рулем автомобиля, который насмерть сбил пешехода вечером 9 февраля.

С признаниями в следственное управление водитель вместе с адвокатом пришел утром 10 февраля, сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко hromadske.

"Сам момент ДТП лицо не видело. Думало, что было столкновение с животным", - отметил Чубченко.

По его словам, на месте аварии нашли номер автомобиля, принадлежащего "орбите фирмы одного из известных харьковских бизнесменов".

Издание отметило, что в 14:20 в полиции Харьковской области сообщали, что водителя машины до сих пор ищут.

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Личность погибшего еще не установлена. Мужчина погиб на месте аварии от множественных переломов, травм жизненно важных органов и головы.

Продолжаются следственные действия. Осматривают автомобиль, который, вероятно, причастен к аварии. По словам Чубенко, на машине имеются повреждения, характерные для ДТП. Это разбиты некоторые передние элементы бампера, радиаторная решетка и некоторые другие элементы.

"Относительно того, что лицо сообщило о своей вине в совершении ДТП, это не означает, что следствие не будет рассматривать другие версии происшествия или возможное участие в совершении ДТП других лиц", - сказал спикер.

Авария произошла около 22:55 в Харьковской области, в районе 534 км автодороги Киев - Харьков - Довжанский. СМИ сообщили, что на месте ДТП обнаружили автомобильные номера из кортежа Александра Ярославского. 10 февраля Ярославский вместе с тестем вылетел из Украины в Великобританию. В полиции заявили, что вызывают бизнесмена на допрос как возможного свидетеля ДТП. Вскоре Ярославский сказал журналистам, что о ДТП узнал утром 10 января. По факту ДТП полицейские открыли производство по двум уголовным статьям. Максимальное наказание по этим статьям – до восьми лет лишения свободы.