Руководство облэнерго вывело в тень более 80 млн грн

Убытки от сделок могли компенсировать за счет искусственного повышения тарифов. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила схему руководства "Сумыоблэнерго", которое вывело в тень 80 млн грн.

Руководство компании планировало осуществить реконструкцию и восстановление энергетической системы региона в рамках инвестиционной программы, сообщили в пресс-службе СБУ. Регламент работ был нормирован соответствующими документами.

"Организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. В то же время средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. С предприятия удалось вывести более 80 млн грн... Во время проведения обысков в рабочих кабинетах служащих и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

В течение 2017-2020 годов чиновники облэнерго провели также ряд операций по купле-продаже так называемых мусорных ценных бумаг. Таким образом топ-менеджмент мог вывести еще более 195 млн грн.

СБУ проверяет информацию о том, что убытки от сделок могли компенсировать за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса. Открыли уголовное производство.

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