Ровно накрыла непогода - улицы затопило, фестивали отменили

Также в городе из-за ливня временно прекратили ездить троллейбусы. Фото: скриншот с видео

Утром, 24 августа, в Киеве выпал сильный дождь.

Улицы и дороги города затопило, сообщают жители в соцсетях.

Затоплены улицы Черновола, Д. Галицкого, Киевскую, Шевченко, Видинскую, Белую. Из-за сильной непогоды автомобили не всегда могли свободно проехать по дороге.

Также в городе из-за ливня временно прекратили ездить троллейбусы, отменили проведение фестиваля "Праздник хлеба" и выставку "Аллея мастеров".

Но забег в вышиванках таки состоялся. Люди бегали по лужам и радовались празднику.

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Также в городе продолжаются торжества по случаю Дня Независимости: состоялось возложение цветов к памятнику Погибшим за Украину и почтили погибших украинских защитников на местном кладбище. Будет торжественное шествие ко Дню Независимости.

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В День Независимости, 24 августа, на украинцев ждет разнообразная погода. Будет и дождь, и солнце, и тепло. В западных областях, местами на севере и в Винницкой области - дожди, грозы. На западе днем +17 ... 22 ° С. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода с температурой воздуха +23 ... 29 ° С.