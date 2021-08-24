На День Независимости прогнозируют погодное разнообразие

Будет тепло и дожди. Фото: pixabay

В День Независимости, 24 августа, на украинцев ждет разнообразная погода.

Будет и дождь, и солнце, и тепло, рассказала синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

В западных областях, местами на севере и в Винницкой области - дожди, грозы.

На западе днем +17 ... 22 ° С. На остальной территории Украины будет преобладать сухая погода с температурой воздуха +23 ... 29 ° С.

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В столице дождь, вероятно, будет падать 25 августа, по словам синоптика. Воздух в Киеве прогреется до + 26 ° С, + 27 ° С.

26 и 27 августа в Киеве ожидаются дожди, а на выходных, 28-29 августа, синоптики прогнозируют сухую погоду. Температура воздуха будет колебаться днем в пределах 19-22°, ночью 12-14°.