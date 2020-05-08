Россиянин грабил аптеки в Киеве

В Киеве задержали россиянина, который грабил аптеки и финансовые учреждения. Фото: npu.gov.ua

Столичные правоохранители задержали россиянина, который совершил серию ограблений в Киеве.

По сообщению пресс-службы ведомства, злоумышленник распиливал в лицо работников слезоточивый газ, забирал выручку и убегал.

Разоблачили грабителя при попытке ограбить еще одну аптеку. В полицию поступил звонок о том, что неизвестный в маске зашел в помещение и распылил в лицо фармацевту слезоточивый газ, после чего завладел выручкой из кассы и скрылся.

Через некоторое время полиция узнала, что по аналогичной схеме незнакомец в маске и с газовым баллончиком ограбил учреждения по выдаче кредитных средств на ул. Андрея Малышко и в Дарницком районе, забрав почти 40 тыс. грн.

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По словам начальника ГУНП в г. Киеве Андрея Крищенко, правоохранители допросили потерпевших и свидетелей событий, провели осмотр мест преступлений. Также изучили записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали действия правонарушителя в момент нападений.

Благодаря полученной информации оперативные работники установили личность злоумышленника и при силовой поддержке сотрудников полиции особого назначения №1 задержали его при попытке ограбить аптеку на ул. Миропольской.

"Задержанный - гражданин соседней страны, 1985 года рождения. Перед каждым преступлением он приезжал из города Чернигов, где в последнее время жил с семьей. Арендовал помещение в городе Бровары и выезжал на "охоту" в столицу", – уточнил Крищенко.

За преступные действия мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Супружескую пару в Одесской области преступники избивали, пытали и угрожали убийством, чтобы отдали деньги. Забрав $2 тыс. и 150 тыс. грн, нападавшие скрылись.