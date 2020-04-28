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вторник, 28 апреля 2020 18:10

Пытали и угрожали: банда напала на семью предпринимателя

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Пытали и угрожали: банда напала на семью предпринимателя
В Одесской области грабители напали на семью предпринимателя. Фото: zik.ua

В Татарбунарах Одесской области грабители напали на дом 54-летнего предпринимателя.

В доме, кроме хозяина, была его 54-летняя жена. Напавшие обоих связали и начали над ними издеваться, пишет fakty.ua.

По словам соседей, известно, что супружескую пару били, пытали и угрожали убийством, чтобы отдали деньги. Забрав $2 тыс. и 150 тыс грн, налетчики скрылись.

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Предприниматель, частный бизнес которого связан с грузовыми перевозками, получил серьезные телесные повреждения. У него сотрясение головного мозга и рубленая рана головы. Мужчину госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство. Нападавших разыскивают.

На Киевщине задержали вооруженную банду, которая специализировалась на совершении разбойных нападений на жилища граждан и краж сейфов из офисов предпринимателей. Последней жертвой преступников 2 недели назад стал фермер с семьей из с. Молчановка Сквирского района. Оттуда нападавшие похитили банковские карточки, деньги и ценности.

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