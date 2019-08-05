Российско-украинский конфликт вспыхнул на курорте из-за флага и песен

Украинцам отказали в просьбе снять российский флаг на курорте в Испании. Фото: Faceboook David Plaster

На испанском курорте Коста-Дорада администрация отказалась убрать российский флаг из ресторана в отеле. Об этом их просили украинцы, которые там отдыхали.

Об этом рассказал Давид Пластер в Facebook, пишет obozrevatel.

"Международным скандалом завершился ужин в одном из отелей на побережье Коста-Дорада. На вежливую просьбу убрать российский флаг из зоны отдыха украинцев, непосредственно пострадавших от российской агрессии, администратор ресторана высмеял гостей и подтвердил поддержку убийства украинцев россиянами", - пишет Пластер.

Администрация отеля оказалась на стороне агрессора. Подчеркнули, что выражают мнение всей Испании.

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"Впрочем, администратор, очевидно, оказался пылким сторонником российской политики, так как в грубой форме отказал гостям, добавив, что его позиция - это позиция всей Испании. К спору на рецепции присоединились граждане России, которых администрация попросила лично разобраться с шокированными украинцами. Чтобы ярче продемонстрировать пренебрежение к гражданам Украины, на развлекательном вечере у бассейна отеля аниматоры начали выполнять военные российские песни", - добавил Пластер.

Туристы захотели переселиться в другой отель. Администрация выставила им штраф за снятие брони. Флаг не убрала.

Протесты в Грузии - это эмоциональный всплеск, а не долговременная стратегическая действие. Через несколько месяцев грузины забудут, против чего протестовали. Реальной революцией события в Грузии назвать трудно.