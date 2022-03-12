Российский враг полностью уничтожил аэродром в Луцке - мэр

Россияне обстреляли аэродром утром 11 марта.

Луцкий военный аэродром, в который накануне попало четыре ракеты врага, был полностью уничтожен.

Об этом сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, пишет "Укрінформ".

"Аэродром был выведен из строя еще 24 февраля во время первых его обстрелов. Он уже был не пригоден для функционального использования. Теперь аэродром был добит. Он полностью уничтожен.

Попали в состав горюче-смазочных материалов. Вероятно, его расстреляли снова только для того, чтобы увеличить панику и уровень страха среди населения", - сказал мэр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россию готовят на скамью Гаагского трибунала

24 февраля враг впервые нанес удар по аэродрому. Пострадала его инфраструктура.

СБУ задержала изменника, который передавал российским спецслужбам информацию об украинских военных самолетах.

11 марта около 5:45 утра четыре российские ракеты попали в Луцкий военный аэродром. В результате вражеского обстрела погибли четыре военнослужащих, шестеро - ранены.